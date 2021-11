Le sélectionneur adjoint de l’Equipe Nationale du Sénégal, Régis Bogaert, qui remplaçait Aliou Cissé, suspendu, a reconnu des améliorations dans le jeu des Lions après la victoire face au Congo (2-0).

Aliou Cissé suspendu pour cumul de cartons, c’est son adjoint, Régis Bogaert, qui portait la casquette d’entraîneur, ce dimanche, lors de la victoire (2-0) du Sénégal face au Congo, à l’occasion de la dernière journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Il savoure ce succès et est content du contenu proposé par ses joueurs.

« On avait la volonté de jouer un match engagé. On est content parce que les garçons ont réagi après le Togo. On est surtout content de la manière collective qu’ils ont joué. On dit tout le temps que le Sénégal jouait bien au ballon, mais je pense qu’à ce niveau on est content aujourd’hui », a lancé le technicien français.

wiwsport.com