Régis Bogaert, qui a assuré l’intérim d’Aliou Cissé, suspendu, est globalement satisfait du travail du sélectionneur titulaire des Lions.

Après plus de six ans en tant que sélectionneur adjoint de l’Equipe Nationale du Sénégal, Régis Bogaert a connu une soirée très émotionnelle dimanche, face au Congo, lors de la dernière journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. En effet, le technicien français a dirigé cette rencontre en tant qu’entraîneur titulaire suite à la suspension d’Aliou Cissé.

Après le match, il s’est présenté en conférence de presse et a voulu souligner le bon travail qu’effectue Aliou Cissé notamment avec l’arrivée des binationaux. « On ne peut pas avoir l’ambition de disputer de grandes compétitions si on n’a pas un effectif de qualité. Et si on parle d’un bon effectif, on parle systématiquement de concurrence. La force d’Aliou Cissé est d’essayer de bâtir un groupe le plus compétitif possible qui vit le mieux possible », estime Bogaert.

Et de poursuivre : « Quand on part à la CAN, c’est avec l’envie d’y revenir le plus tardivement possible. Partir une quarantaine de jours avec un groupe, il faut impérativement qu’on arrive à bien vivre ensemble. Dans ces qualifications, on voulait faire le maximum de points. On l’a pas fait mais le bilan est positif. Il faut vraiment reconnaitre le travail d’Aliou Cissé. »

