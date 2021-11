Interrogé par le quotidien sportif STADES, le président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), Djibril Wade, est revenu sur différents maux que subit le football local

« La meilleure façon de rendre visible les joueurs locaux est que la FSF (Fédération Sénégalaise de Football) impose à Aliou Cissé un quota de 5 joueurs locaux en équipe nationale« , telle était la suggestion du coach des HLM Assane Kara. Une opinion que partage le président de la LSFP, mais qui juge que « le mot imposer n’est pas approprié, mais on peut discuter« , puisque le dernier mot revient à Aliou Cissé. « Sur les 23 joueurs convoqués en équipe nationale, au moins deux joueurs locaux ont leur place, surtout le 3ème gardien« , confie Djibril Wade à Stades.

Le président de la LSFP, et maire de Biscuiterie, pense que ce serait une « discrimination positive » pour le football local en rappelant le joli pactole touché par le Horoya AC comme dédommagement suite à la participation de Khadim Ndiaye à la Coupe du Monde de 2018. Moustapha Djibril Wade fait aussi appel à la presse pour la promotion des joueurs locaux aux même titre que les Modou Lô et Balla Gaye 2 pour valoriser ces derniers.

Quant à comment rendre le football local plus attractif, il soutient que l’Etat doit appuyer davantage le football pro. Djibril ajoute que « si l’équipe nationale et ou le navétane parviennent à remplir les stades, le football local ne doit pas être en reste« . Le président de la LSFP qui a déclaré que c’est dans leurs devoirs de trouver des solutions à ces maux, condamne le rachat des clubs sénégalais par les clubs étrangers. « Cela fait partie de nos combats. Le football sénégalais est en difficulté et cela ne doit pas profiter aux clubs étrangers« , regrette Djibril Wade qui fait appel aux juristes et avocats à aider pour la mise en place de règles et conditions allant dans ce sens.

wiwsport.com