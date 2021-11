Dans un entretien avec le quotidien Stades, l’ancien international Ady Faye s’attend à une revue d’effectif d’Aliou Cissé pour donner la chance à ceux qui ont moins joué, mais aussi essayer un nouveau système en vue des futures échéances.

« Je m’attends à ce qu’Aliou Cissé fasse tourner l’équipe et fasse jouer des joueurs qui n’ont jusqu’ici jamais joué. Il est temps qu’il repose des joueurs comme Sadio Mané et Gana Guèye et donner la chance à d’autres joueurs qui veulent prouver. Tout bon entraîneur fera la même chose, mais toujours faire jouer la même équipe.

On a certains joueurs qui sont sur le banc qui sont de bons manieurs de ballon. Ce match est une opportunité de leur donner une chance et les voir à l’œuvre. Le duo Gana- Kouyaté a atteint ses limites. Il n’y a pas cette transmission défense-milieu et milieu-attaque.

Qu’il fasse tourner son effectif, tout en réussissant à concocter une bonne équipe pour battre le Togo. Il faut prendre ses points, mais aussi de l’expérience pour ceux qui ont peu joué. Je ne peux pas dire que c’est un match amical, parce que le Sénégal est déjà qualifié. Mais par contre, on peut essayer un nouveau système et certains joueurs qui n’ont jamais joué », nous dit Amdy Faye mondialiste 2002.

Avec Stades