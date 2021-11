La qualification en barrages tend la main au Mali. Alors qu’il devait s’imposer à tout prix sur son terrain face au Kenya pour étirer le suspense jusqu’au bout et entretenir l’espoir des faire partie des dix sélections qui joueront les barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022, l’Ouganda a failli sa mission. Au Mandela National Stadium de Kampala, Les Cranes ont été accroché par le Kenya (1-1).

L’Ouganda a même failli perdre puisque c’est seulement à la 89e minute que Fahad Bayo est parvenu à égaliser après l’ouverture du score kenyane à la 61e grâce à Michael Olunga. Du coup, le Mali a son destin entre ses propres mains. Premiers du Groupe E avec 10 points, soit une unité de plus que les Ougandais, les Aigles affrontent le Rwanda cet après-midi et une victoire leur permettraient de valider la qualification en barrages.

Au cas contraire pour ne pas dire en cas de contre-performance devant le Rwanda, le Mali aura une nouvelle chance face à lui, à Bamako, le 14 novembre lorsqu’il accueillera l’Ouganda.

F.T

The hosts find a narrow escape.

Tough one to take for us, but full focus shifts back to our final match against Rwanda at home, on Monday.#UgandaCranes 🇺🇬 1-1 🇰🇪 #HarambeeStars #Tunaweza pic.twitter.com/Hv3WU2VsCv

— Harambee Stars (@Harambee__Stars) November 11, 2021