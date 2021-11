Annoncé comme le 26e joueur de la liste du technicien portugais des Eperviers du Togo, Paulo Duarte, le défenseur d’origine ghanéenne va porter les couleurs du Togo. Kennedy Kofi Boateng, 24 ans, est arrivé lundi soir en provenance du club portugais de Desportivo Santa Clara, a indiqué la Fédération togolaise de football.

En plus du capitaine Djene Dakonam et de Kousseh Agbozo, les milieux Alaixys Romao et Roger Aholou, ainsi que le gardien Sylvain Parous­sie qui remplace Malcom Barcola blessé, ont également rejoint le groupe. Serge Nyuia­d­zi et Kevin Denkey vont aussi arriver.

A noter que des forfaits sont annoncés côté togolais. A en croire la Fédération togolaise de football, l’attaquant d’Al Ain, Fo-Doh Laba, et le gardien de l’Olympique Lyonnais, Malcom Barcola, blessés, ne rejoindront pas le groupe des Eperviers.

Convoqué pour la première fois en sélection, Ouro Samsondin (NS Mura en Slovaquie) ne viendra pas à Lomé. Le milieu de terrain est retenu par son club.

Les Eperviers, déjà éliminés, reçoivent les Lions du Sénégal ce jeudi au stade de Lomé, à 19h Gmt. Un match-revanche face à la première équipe africaine qui est aussi la première équipe qualifiée pour les barrages.

