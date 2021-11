Nominé par IFFHS AWARDS 2021, pour être le meilleur sélectionneur du monde, Aliou Cissé fait partie de la liste des techniciens retenue pour succéder au sélectionneur de la France, Didier Deschamps. Ferdinand Coly, ancien coéquipier de Cissé estime qu’un trophée pourrait le placer comme l’un des meilleurs.

« Quand on prend la ratio entre les matchs et les victoires, c’est sûr que l’équipe nationale sous l’ère Aliou Cissé est parmi les meilleures. Ce que je souhaite à Aliou et à la sélection, c’est que ce travail soit validé par un trophée. On pourra définitivement dire qu’il fait partie des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football sénégalais, parce qu’il aura le mérite d’avoir ramené au moins un titre.

Ce serait l’aboutissement de tout un travail. On ne peut cependant pas raisonner en termes de comparaison avec Metsu, parce que c’était une époque différente. « , nous dit le Lion Fedinand Coly.

AVec Stades