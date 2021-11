La cinquième journée des qualifications du Mondial 2022 débute ce jeudi 11 novembre. Six équipes pourraient rejoindre le Sénégal et le Maroc, déjà qualifiés, en validant leur ticket pour les Barrages avant le tour de clôture (6e) de la compétition. Les unes ont leur destin entre les pieds tandis que le bonheur des autres dépendra, en plus de leur performance propre, d’un faux-pas de leur concurrent direct.

Guinée équatoriale-Tunisie (Groupe B) : les Aigles de Carthage en pôle

La Tunisie affronte la Guinée équatoriale, son dauphin au classement du groupe B, samedi 13 novembre à Malabo. Avec dix points au compteur, les Aigles de Carthage n’ont besoin que d’un seul point pour gagner une place en Barrages.

Avantage Tunisie : Le Nzalang réussit généralement aux Aigles de Carthage, qui l’avait battu (3-0) à l’aller. En six confrontations, en effet, les Tunisiens comptent 4 victoires contre 1 défaite et un match nul.

Liberia-Nigeria (Groupe C) : vents favorables pour les Super Eagles

Après un match aller facilement remporté (2-0), le 3 septembre dernier, le Nigeria retrouve le Liberia, ce samedi 13 novembre, pour la manche retour. Face à la lanterne rouge de la poule C (une victoire, 3 défaites), déjà éliminée, les Super Aigles (1ers, 9 pts) ont besoin d’une victoire pour se qualifier. Quels que soient le résultat de Cap-Vert – Centrafrique et l’issue de la sixième journée.

Avantage Nigeria : Les Super Eagles n’ont perdu qu’une fois contre le Lone Stars en cinq confrontations. Pour le reste, ils se sont toujours imposés.

Mozambique-Côte d’Ivoire (Groupe D) : les Eléphants pour court-circuiter les Lions

A l’aller, le 3 septembre dernier, la Côte d’Ivoire et le Mozambique avaient fait match nul (0-0). Un score qui n’arrangeait aucune des deux équipes, encore moins les Ivoiriens. Car si les Eléphants (1ers, 10 pts) s’étaient imposés, ils auraient attendu leur face-à-face avec les Lions indomptables du Cameroun avec l’esprit plus libéré. S’ils dominent cette fois-ci les Mozambicains, ce samedi 13 novembre, les Ivoiriens conforteront leur position de leader du groupe D. Et en cas de défaite des camerounais face au Malawi, dans le même temps, ils seront qualifiés avant leur déplacement à Yaoundé pour la sixième journée.

Avantage 50/50 : Camerounais et Ivoiriens affrontent les derniers de leur poule. Des équipes déjà éliminées, donc a priori peu motivées.

Rwanda-Mali (Groupe E) : Kigali pour éviter un piège à Agadir

Le Mali (1er, 10 points) voudra valider son billet avant la sixième journée. Pour ce faire, les Aigles doivent d’abord s’imposer à Kigali, au Rwanda, et ensuite assister à un faux pas (nul ou défaite) de l’Ouganda (2e, 8 pts), qui reçoit le Kenya, ce jeudi 11 novembre. Sinon, les Maliens devront aller chercher le ticket à Agadir, au Maroc, où ils seront reçus par les Ougandais pour la dernière journée. Un piège à éviter.

Avantage Mali : Les Aigles, meilleure attaque, affrontent la deuxième pire défense de la poule et dernier au classement général. Une équipe qu’ils avaient dominée (1-0) à l’aller.

Angola-Egypte (Groupe F) : avec un Mo Salah en forme…

Avec quatre points d’avance sur la Libye (2e, 6 pts) et six sur le Gabon (3e, 4 pts), l’Egypte n’a besoin que d’un point pour valider son ticket pour les Barrages du Mondial 2022. Les Pharaons se déplacent en Angola, vendredi 12 novembre. Avec l’irrésistible Mohamed Salah (10 buts, 7 passes en Premier League) dans leurs rangs, les Egyptiens ne devraient avoir aucun mal à composter leur ticket avant la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition.

Avantage Egypte : Les Pharaons s’étaient imposés à l’aller (1re) sur la plus petite des marques. Mais cette fois, ils vont affronter un adversaire éliminé de la course et scotché au fond du classement du groupe F.

Afrique du Sud-Zimbabwe (Groupe G) : gagner en espérant une faute du Ghana

Comme le Mali et la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud (1re, 10 pts) peut se qualifier aux Barrages dès la cinquième journée, mais il faudra, en plus d’une victoire, que son concurrent direct trébuche. Les Bafana Bafana accueillent le Zimbabwe alors que le Ghana (2e, 9 pts) rend visite à l’Ethiopie. Si les Sud-Africains ne tuent pas le suspense dès ce jeudi 11 novembre, ils devront tenter à nouveau le coup lors de la sixième journée, dimanche 14, sur le terrain des Black Stars.

Avantage Afrique du Sud : Les Bafana Bafana ne devraient avoir aucun mal à se défaire du Zimbabwe, dernier du groupe G. Même si à l’aller, ils avaient été contraints au nul (0-0) par cette équipe. Et en cas de suspense jusqu’à la dernière journée, les Sud-Africains pourraient profiter de leur victoire (1-0) à l’aller contre le Ghana.

