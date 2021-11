À la seule différence que la Tanière rentre de ce 5ème Open international du Cameroun avec une médaille en or à l’actif de Moussa Diop du DUC qui, aligné dans la catégorie des moins de 60 kg, est venu à bout d’un redoutable adversaire ivoirien nommé Daouda Dabone. Pour les trois autres Lions, Ndèye Oumy Kamara (-57 kg) a perdu par ippon la finale face à la Sud-Africaine Breytenbach Donne se parant ainsi d’argent. Alors que Saliou Ndiaye (-81 kg) et Gorgui bouclent cette aventure camerounaise avec chacun le bronze autour du cou.

Résultats techniques

Samedi 5 et dimanche 6 nov. 2021

HOMMES

-60 kg : 1er Moussa Diop (Sénégal), 2ème Daouda Dabone (Côte d’Ivoire), 3èmes Barthélémy Didier Evouna Belobo (Cameroun) et Christophe Emmanuel Ndzomo (Cameroun)

– 73 kg : 1er Guillaume Dadié (Côte d’Ivoire), 2ème Njoh Ndongue Miano Ebenezer (Cameroun), 3èmes Gorgui Sarr (Sénégal) et Green Joshua (Irlande)

-81 kg : 1er Gleeson Bearach (Irlande), 2ème Kouamba Terence (Gabon), 3èmes Fleming Eoin (Irlande) et Saliou Ndiaye (Sénégal)

DAMES

-57 kg : 1ère Breytenbach Donne (Afrique du Sud), 2ème Ndèye Oumy Kamara (Sénégal), 3ème Gadjeu Pouaha Kevine Laure (Cameroun)

Classement par nations

1er Cameroun 22 médailles (7 or, 7 argent et 8 bronze), 2ème Côte d’Ivoire 5 médailles (3 or et 2 argent), 3ème Irlande 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), 4ème Sénégal 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), 5ème Afrique du Sud 3 médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze)