Alors qu’il a signé cet été pour deux saisons et 6,7 millions de dollars avec les Sixers, Georges Niang réalise le début de saison parfait. Avec 11,9 points par match et 41% à trois points, il remplit parfaitement le rôle qui est le sien.

Et le premier impressionné, c’est Joel Embid, qui a fait une concession assez sauvage après le match face à Chicago. Surtout, il souligne que Niang ne fait pas que shooter de loin ou scorer. Et cela profite aux Sixers.

« Ça remonte à la fac, j’ai joué contre lui. Avant qu’on le récupère, je pensais qu’il était nul. Il a plutôt fait un bon job à Utah juste en mettant ses trois points et pour faire toutes ces choses, évidemment, mais dans cette équipe, on lui demande de faire bien plus de choses. Parfois il remonte la balle, il place les gars, mais oui, je pensais qu’il était nul avant. »

Et Niang semble d’ailleurs déjà très important dans la vie de groupe des Sixers. Une pièce rapportée cet été pour aider Philly à gagner le titre qui a donc déjà une très forte valeur ajoutée. Et à moindre coût. Joel Embiid est en tout cas conquis.

« Ce qui m’impressionne, c’est que c’est un compétiteur. Défensivement, il se donne à fond, il joue avec tellement d’énergie, il apporte tellement de joie à l’équipe sur et en dehors du terrain, c’est un mec marrant. Je suis juste content que nous l’ayons »

Pour l’anecdote, Iowa State et Kansas, les facs respectives de Niang et Embiid se sont affrontées trois fois lors de l’unique saison passée en NCAA par le Camerounais, et si Kansas s’est imposé deux fois, c’est bien Iowa State qui l’a emporté lors du tournoi de fin de saison en demi-finale du tournoi de la Big 12. À la décharge d’Embiid, il n’avait pas joué ce match, étant blessé et a donc gagné ses deux confrontations directes avec Niang.

Lors de la première confrontation, Embiid avait impressionné avec 16 points à 7/8, 9 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 5 contre (mais 7 pertes de balles) tandis que Niang s’était déchiré avec 11 points, 6 rebonds et 3 passes à 4/20 au tir et 0/9 à trois points. Et si Embiid avait posté 14 points et 11 rebonds lors du deuxième match, Niang avait fait en sorte de laisser une meilleure impression la deuxième fois en plantant 24 points à 10/17 accompagnés de 4 rebonds et 5 passes. Il avait même, malgré 8 pertes de balles, largement contribué dans la victoire au tournoi Big 12 avec 25 points et 7 passes décisives.

Source : BasketUsa