Plusieurs binationaux frappent à la porte de la tanière. D’autres sont réclamés par le public qui estime qu’ils ont une place dans l’effectif d’Aliou Cissé. Au micro de wiwsport.com, le directeur technique national Mayacine Mar est revenu sur les critères de sélection de ces joueurs.

« Nous avons une politique pour ces binationaux surtout chez les plus jeunes. Notamment pour ceux qui ont joué dans nos compétitions jeunes en U17 ou U20. On les privilégie s’ils sont performants en clubs. Nous suivons de très prés tous les joueurs qui ont une relation avec le Sénégal » a déclaré le technicien qui emboite le pas du sélectionneur Aliou Cissé a fait savoir, suivre des joueurs comme Lys Mousset ou Illimane Ndiaye, des attaquants évoluant à Sheffield United.

Il souligne toutefois qu’il est difficile de convaincre un binational à choisir une sélection nationale contrairement à ceux qui souhaitent venir de leur propre gré.. Selon Mayacine Mar, il y’a une heure bien précise pour entamer la discussion. « Naturellement, nous nous mettons sur la piste de tous les joueurs qui ont des origines sénégalaises. Et nous préférons les aborder quand ils sont plus jeunes, ceux qui jouent en espoirs et en U20. Il faut savoir qu’il est difficile de persuader un joueur qui est né et a grandi dan un pays étranger. On préfère les choisir jeunes à l’image de Sofiane Diop, Boubacar Soumaré, Issa Diop… ».

En charge de la direction technique nationale depuis 2012, l’ancien Professeur à l’Institut supérieur d’éducation physique et des sports (INSEPS) estime qu’il faut ces critères pour intégrer la tanière. « En dehors des qualités techniques du joueur, il faut aussi de l’engagement, la connaissance de la valeur du maillot et le patriotisme. Il est clair que le joueur qui est né aussi connait mieux la réalité du terrain que les autres. C’est déterminant dans le choix des joueurs. »

wiwsport.com