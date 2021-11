Un semaine après son succès à domicile face à Cagliari, le Bologna FC a enchaîné une deuxième victoire consécutive, la cinquième de la saison, face à la Sampdoria Gênes (2-1), lors de la 12e journée de Serie A. Une victoire importante pour les hommes de Siniša Mihajlović, qui remontent à la neuvième place avec 18 points, alors que la Sampdoria occupe la 18e position.

Mbaye, il capitano

Remplaçant dans ce match et seulement rentré à 83e, Ibrahima Mbaye a fini la rencontre en tant que capitaine de la troupe Rossoblù. L’arrière latéral droit international sénégalais a supplée l’attaquant Roberto Soriano pour braquer le brassard en haut de son bras droit. Un geste de la part de Siniša Mihajlović, qui sans pour autant offrir beaucoup de temps de jeu au Sénégalais, montre – peut-être – qu’il ne l’oublie pas.

Mbaye capitaine de Bologne ? Pas une première

En 2020, exactement le 19 janvier, l’ancien joueur de l’Inter Milan et de l’AS Livourne, arrivé à Bologne en 2015, portait pour la première fois le brassard de capitaine de cette formation. C’était d’ailleurs lors d’un match de Serie A face à l’Hellas Vérone. « Porter le brassard de capitaine m’a rendu heureux, mais peu importe qui peut l’avoir, nous pensons tous au bien de Bologne », déclarait-il à l’époque.

FT – The Rossoblù go marching on! 💪#SampBologna | 1-2 | #WeAreOne pic.twitter.com/HnSRu1ZNAK

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) November 7, 2021