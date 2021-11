Face aux intraitables Gunners, Watford a concédé une nouvelle défaite, ce dimanche après-midi, lors de la 11e journée de Premier League.

Watford n’y arrive plus. Pour le quatrième match de leur nouvel entraîneur italien Claudio Ranieri, les Hornets ont essuyé leur quatrième défaite sur leurs sixième sorties en Championnat. Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 11e journée de Premier League, Ismaila Sarr et ses coéquipiers ont été battus (0-1) sur la pelouse d’Arsenal.

Eh bien, pour espérer battre les hommes de Mikel Arteta, qui n’ont plus perdu depuis 10 matchs (TCC), il fallait beaucoup plus de la part des Hornets. Mais, malgré un très bon gardien dans les camps – Ben Forster – ces derniers n’ont pu montrer autre que de l’impuissance et ont été punis par une réalisation Emile Smith Rowe (56e).

Du coup, avant de voir plusieurs de ses joueurs – dont Ismail Sarr – rejoindre leur sélection pour la trêve internationale de novembre, Watford manque l’occasion de s’éloigner de la zone rouge. L’équipe de Ranieri est désormais 17e, soit premier relégable avec deux unités d’avance sur le premier non relégable.

wiwsport.com