Les coéquipiers d’Ismaila Sarr auront la lourde tâche d’arrêter la récente série d’invincibilités à 10 matchs toutes compétitions confondues des Gunners ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de la Premier League. L’attaquant sénégalais, titulaire sur flanc droit, tentera de trouver le chemin des filets.

Watford, 16e avec 10 points, deux points au-dessus de la zone de relégation, connaît un début de vie irrégulier avec son nouvel entraîneur. Les Hornets ont perdu deux et gagné une fois depuis que l’Italien a pris le relais. Tout le contraire de leur adversaire du jour. Les Gunners en forme n’ont pas goûté à la défaite depuis une défaite 5-0 contre Manchester City fin août qui les avait placés dans la zone de relégation. Le match est programmé à 14h Gmt.

📋 Here's how the Hornets line up this afternoon!#ARSWAT pic.twitter.com/vnrY2Weit1

