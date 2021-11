Prodige du milieu de terrain du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye n’exclut pas la possibilité de jouer avec les Lions du Sénégal.

Rassoul Ndiaye est l’une des nombreuses satisfactions du début de saison du FC Sochaux-Montbéliard. Ce jeune milieu de terrain, qui fêtera son 20e anniversaire le 11 décembre prochain et qui compte déjà plus de 40 matchs dans le football professionnel, prend petit à petit son envol dans le Championnat de Deuxième Division de France.

Sans pour autant être un titulaire indiscutable dans les choix d’Omar Daf, Rassoul Ndiaye s’est distingué pas mal de fois durant cet exercice. Apparu en Ligue 2 à onze reprises, dont quatre titularisations, il a distillé une passe décisive non seulement mais à souvent solidifié l’entrejeu du FC Sochaux-Montbéliard, qui occupe actuellement la deuxième place du Championnat.

Ses plus récentes performances en Club lui ont permises d’avoir le droit au maillot bleu de l’équipe de France U16. Porter le maillot du Sénégal ? Le natif de Besançon n’exclut pas cette option. « Pour la suite, on verra. On verra si on m’appelle avec le Sénégal… Aujourd’hui, ce qui m’intéresse, c’est le club », a t-il soudainement répondu face à la presse ce vendredi.

