Les amateurs de Beach Soccer ont désigné Raoul Mendy comme la révélation de l’année lors des Beach Soccer Star 2021 tenus samedi soir à Dubai.

Homme providentiel de l’Equipe Nationale du Sénégal depuis plusieurs années, Raoul Mendy a cassé la baraque cette saison. Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, tenue au Sénégal, et demi-finaliste en Coupe du Monde avec les Lions en Russie, le numéro 9 a été récompensé par ses paires.

En effet, Raoul Mendy, qui a joué un rôle très essentiel dans le parcours historique du Sénégal en Russie malgré la perte de sa mère en pleine compétition, a été élu révélation de l’année lors de la cérémonie des Beach Soccer Star 2021, tenus samedi 6 novembre 2021 au Dubai Sports Council.

« D’abord je remercie tous mes coéquipiers et les joueurs qu’on a affronté. Ils nous ont permis de gagner beaucoup d’expérience. J’espère que cette récompense ne soit pas la dernière parce qu’on va essayer d’en gagner d’autres. Que ce soit moi ou mes coéquipiers. J’espère que l’année prochaine on en aura beaucoup plus », a déclaré le Lion.

