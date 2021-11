« On a rien à perdre, la qualification est déjà faite, on doit jouer et regarder le Sénégal. Mais, on doit faire plaisir au public, donner une réponse et surtout montrer au Sénégal que nous sommes plus fort que lors du match qu’on a fait à Dakar (Thiés). C’est un challenge de jouer contre une équipe forte comme le Sénégal. Notre objectif est de faire tout pour gagner », a-t-il dit à l’occasion de la publication de la liste des 25 Éperviers.

Pour rappel, le 11 Novembre, les partenaires de Sadio Mané vont défier le Togo à Lomé (19h00) avant de recevoir le Congo, le 14 Novembre, à Thiés (19h00).

Leader du groupe H avec 12 points, le Sénégal est déjà assuré de disputer les barrages contrairement à ses adversaires qui sont éliminés de la course.