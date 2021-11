Longtemps mené, le Napoli s’est finalement imposé 4 à 1 devant le Legia Varsovie, ce jeudi soir, en Ligue Europa.

Leader de Serie A, Naples a frappé un grand coup lors de la quatrième journée de Ligue Europa en allant s’imposer 4 à 1 sur la pelouse du Legia Varsovie. Comme souvent cette saison en C3, le Napoli a été mené au score. Mahir Emreli a ouvert la marque pour dès la 10e minute pour le club polonais, mais une réaction orgueilleuse des hommes de Spalletti a tout basculé en deuxième période.

Dès la reprise, le Napoli poussait très fort et sera récompensé à la 51e minute. Fauché dans la surface, l’attaquant polonais, Piotr Zieliński, obtient un penalty et se fait justice lui-même. La partie est complètement relancée. Et à juste à l’entrée dans le dernier quart d’heure, Naples prend l’avantage. Rentré peu avant, l’attaquant belge, Dries Mertens, marque sur penalty après une faute sur Matteo Politano.

Le plus dur est fait pour Naples, mais il faillait se mettre à l’abri devant une équipe peu vue en attaque mais capable de revenir. Finalement, Hirving Lozano signe le 3 à 1 pour le Napoli (79e), avant qu’Adam Ounas ne dicte la messe (1-4 , 90e). Une victoire importante pour Naples, qui prend pour le première fois la première place du Groupe C avec 7 points, soit un de plus que le Legia (2e).

Leicester (3e, 4 points) et le Spartak (4e, 3 points) s’affrontent ce soir.

