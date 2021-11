Pour son retour à la compétition, Krépin Diatta est sur le banc de l’AS Monaco face au PSV Eindhoven, ce jeudi soir (17h45 GMT), lors de la 4e journée de Ligue Europa. L’international sénégalais n’a plus joué depuis le dernier rassemblement des Lions.

Pour son retour à la compétition après près d’un mois d’absence, Krépin Diatta, qui a manqué les quatre derniers matchs de son club, est remplaçant ce jeudi face au PSV Eindhoven dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Un peu moins d’un mois après sa blessure à la cheville en Equipe Nationale du Sénégal face à la Namibie, l’international sénégalais n’a pas été aligné par Niko Kovac.

Monaco pour rester leader

Dans une place de dixième en Ligue 1 et battue le week-end dernier par le Stade Brestois, l’AS Monaco réalise néanmoins un parcours correct en Ligue Europa. Après trois journées, le Club de La Principauté est leader de son groupe avec sept points. Et ce soir, au Stade Louis II, Niko Kovac et ses Hommes ne devraient avoir que le désir de battre à nouveau le PSV Eindhoven pour garder la première place du groupe B.

wiwsport.com