A l’occasion de la quatrième journée de l’UEFA Youth League, le Dynamo Kiev s’est imposé 4 à 1 devant le Barça. Samba Diallo de nouveau buteur.

Le Dynamo Kiev est inarrêtable. Tout comme Samba Diallo. Ce mardi en début d’après-midi, en UEFA Youth League, l’équivalent de la Ligue des Champions chez les U19, les jeunes du club ukrainien ont surclassé le FC Barcelone s’imposant par 4 à 1 à domicile, lors de la quatrième journée.

Sous la houlette de Samba Diallo, les poulains d’Ihor Kostiuk n’ont donné aucune chance aux Catalans. L’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam a ouvert le score dès la 2e minute de jeu d’un sublime dribble pied gauche puis un enchainement pied droit qui n’a donné aucune chance au portier adverse, Arnau Rafús.

Averti à la 26e, cela n’a pas gâché l’après-midi parfaite de l’international U20 sénégalais. Alors que son équipe menait 3 à 1 juste après l’heure de jeu, Samba Diallo a enfoncé le clou à la 83e. Un doublé qui a confirmé son excellent match mais surtout ses très grands débuts en Youth League, puisqu’avec cinq réalisations en quatre matchs, il est l’actuel meilleur buteur de la compétition.

Avec 10 points, le Dynamo Kiev est leader du groupe devant Benfica (2e, 9 points), le Barça (3e, 4 points) et le Bayern Munich (4e, 0 point). Cela dit donc que Samba Diallo et ses partenaires se qualifient pour les huitièmes de finale de l’UEFA Youth League, puisqu’ils sont assurés de finir au pire à la deuxième place. Le deuxième ticket se jouera entre Benfica et le FC Barcelone.

