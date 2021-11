A l’occasion d’une réunion de travail en vue de la CAN 2021, la Confédération africaine de football a validé le recours à l’arbitrage vidéo durant toute la compétition.

Une grande première sur le continent africain. Alors que la CAN 2021 va se tenir au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la Confédération africaine de football a fait une annonce de premier plan aux nations participantes. Plusieurs membres de fédérations ont confirmé à Sport News Africa avoir reçu une note de la part de la CAF. Celle-ci indique que l’instance va faire appel à l’arbitrage vidéo (VAR). Et ce, de la phase de groupes jusqu’à la finale de cette édition. Décision prise à l’issue d’une réunion de travail en visioconférence.

Ce sera la première fois qu’une compétition organisée par la CAF va recourir dans son intégralité à cette technologie. Lors de la CAN 2019 en Egypte, la VAR a été utilisée. Mais, uniquement lors de la phase à élimination directe à l’époque. Avec une accélération de la formation des arbitres africains à la VAR ces derniers mois, la CAF entend profiter pleinement de cet équipement et de sa compatibilité avec les stades retenus pour abriter les matchs de la CAN 2021. L’instance a ainsi enjoint les 24 pays qui prendront part à cette édition à prendre note de cette nouveauté. Elle concerne quatre points précis : les buts, les cartons rouges, les situations de potentiel penalty et l’identité exacte d’un joueur à sanctionner.

Avec Sport News Africa