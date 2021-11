Alors qu’on ne l’attendait pas forcément, Idrissa Gueye s’est imposé comme un joueur essentiel pour le PSG depuis le début de la saison. Le Sénégalais fait énormément de bien dans le schéma de Mauricio Pochettino, qui aurait très bien pu voir son joueur s’en aller cet été.

Cette saison plus que jamais, les stars sont nombreuses au PSG. De quoi donner l’embarras du choix à Mauricio Pochettino pour composer son équipe. Mais depuis le début de cet exercice, certaines décisions semblent évidentes pour l’entraîneur argentin face aux performances de certains joueurs. Et alors qu’Idrissa Gueye n’était pas forcément attendu au PSG, le Sénégalais a énormément impressionné. En effet, l’ancien d’Everton s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif de Pochettino, à la fois défensivement, mais également offensivement puisqu’il a réussi à marquer à plusieurs reprises. De quoi rendre donc de nombreux services au PSG, qui aurait toutefois pu ne pas pouvoir compter sur Idrissa Gueye pour cette saison 2021-2022.

Cette saison, dans l’entrejeu du PSG, on attendait notamment à voir un duo composé de Marco Verratti et de la recrue estivale, Georginio Wijnaldum. Mais encore les blessures à répétition de l’Italien et les performances décevantes du Néerlandais, cela laisse de la place à d’autres joueurs et Idrissa Gueye en a profité pour s’imposer dans le 11 de Mauricio Pochettino. Aujourd’hui, le Sénégalais semble même être indéboulonnable. Toutefois, dans l’esprit du principal intéressé, cela aurait été loin d’être gagné en début de saison. En effet, cet été, Gueye aurait très bien pu faire ses valises. La raison ? Wijnaldum. Selon les informations du Daily Mail , l’ancien joueur d’Everton aurait réellement réfléchi à l’idée de s’en aller lors du dernier mercato, estimant que l’arrivée de l’ancien joueur de Liverpool aurait pu lui porter préjudice. Ce qui est finalement loin d’être le cas aujourd’hui.

Finalement, Idrissa Gueye n’a donc pas quitté le PSG, mais c’est aussi peut-être parce que certaines offres ne sont pas arrivées. Notamment de la part de Manchester United. Cet été, les Red Devils auraient bien aimé rapatrié l’ancien joueur d’Everton en Premier League, en vain. En effet, malgré la volonté de Solskjaer de recruter Gueye, l’offensive n’a pas pu être lancée puisque Manchester United n’a pas réussi à se séparer de Nemanja Matic et Jesse Lingard, tandis que Paul Pogba n’a lui également pas quitté l’effectif mancunien. Un échec qui fait donc le bonheur du PSG.

Source : le10sport