Les Rapids de Colorado se sont imposés devant Houston Dynamo (1-0). L’unique but de la partie est inscrit par Dominique Badji.

Le but de Badji, son troisième au cours des quatre derniers matchs, a placé les Rapids dans une égalité à trois au sommet de la Conférence Ouest aux points avant le match Seattle Sounders-LAFC lundi qui conclut la semaine 34 commente mlssoccer.

Après une première mi-temps sans but avec peu d’opportunités de part et d’autre, Badji a rompu l’impasse juste avant l’heure de jeu, se tournant dans la surface pour saisir une passe de Younes Namli et décocher un tir bas à l’intérieur du deuxième poteau.

