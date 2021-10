Mamadou Kaly Sène a encore frappé avec Grasshopper en Suisse. Le jeune attaquant sénégalais a marqué lors de la rencontre face au FC Sion.

Mamadou Kaly Sène qui cartonne depuis le début de la saison dans le Championnat de Première Division de Suisse vient encore trembler le chemin des filets. Resté muet lors des deux dernières journées, l’attaquant sénégalais de 20 ans a trouvé la feuille lors de la visite de son équipe sur la pelouse du FC Sion dimanche.

Titulaire à l’occasion de la 12e journée de Super League, le joueur prêté par le FC Bâle a marqué le deuxième but de son équipe, qui menait après 45 minutes. C’est le troisième but de Kaly Sène face au FC Sion cette saison, le cinquième en Championnat et le sixième toutes compétitions confondues en plus de ses quatre passes décisives.

44' Tooooooor! Nach einem tollen Angriff über die rechte Seite steht Sène zur Stelle und erhöht für die Hoppers. #siogc 0:2* pic.twitter.com/OvPMDe7qLH — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) October 31, 2021

