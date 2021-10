Liverpool peur avoir des regrets. Les Reds ont mené deux buts à zéro avant de se faire reprendre par Brighton. Jordan Henderson avait ouvert le score, avant que Sadio Mané double la mise. Un but que Jurgen Klopp a particulièrement apprécié. L’Allemand a assuré que c’est son but préféré depuis son arrivée à la tête du club de la Mersey. « Le deuxième but de Sadio est mon but préféré en six ans à Liverpool en raison de la façon dont nous les avons mis sous pression, c’était fou », a déclaré l’Allemand à l’issue de la rencontre, rapporte Onzemondial.

Les Reds n’ont pas su profiter de la défaite de Manchester City. Avec une large victoire face à Newcastle, Chelsea s’empare de la tête.

🎥 The key moments from Saturday’s 2-2 draw with Brighton at Anfield.

⚽️A thrilling four-goal draw with goals from Jordan Henderson and Sadio Mane for the Reds,and Enock Mwepu and Leandro Trossard for the Seagulls. #LIVBHA|#LFC|#Liverpool pic.twitter.com/tlTScxIkL9

