Battu par le Stade Rennais lors de la dernière journée (0-1), le Racing Club de Strasbourg Alsace s’est repris en fanfare contre le FC Lorient, ce samedi, dans le cadre de la 12e journée du Championnat de France (4-0). Un très beau succès acquis sous la houlette d’un très grand Habib Diallo, auteur d’un doublé et qui retrouvait une place de titulaire après trois matchs consécutifs démarrés sur le banc.

L’attaquant international sénégalais a tout simplement brillé durant cette rencontre. Alors que son équipe menait après 28 minutes de jeu grâce à Ludo Ajorque, il a rapidement doublé la mise à la 38e. Sur une touche longue relayée de la tête par Ajorque, Adrien Thomasson contrôle de la tête et cadre de la même façon à bout portant, le gardien repousse vers Diallo qui n’a plus qu’à pousser au fond !

L’ancien joueur du FC Metz va voir double. A l’entrée de la surface, Diallo reçoit le mauvais dégagement du lorientais lors d’un coup franc strasbourgeois et creuse l’écart d’une belle volée du droit qui fait mouche au pied du poteau gauche ! Ses cinquièmes et sixièmes but de la saison en Championnat, alors que Strasbourg va ajouter un autre but en deuxième période par l’intermédiaire de Thomasson (64e).

Une très grosse performance de l’international sénégalais et un succès logique du Racing Club de Strasbourg. Au classement, les Hommes de Julien Stéphan remontent à la septième place de Ligue 1 avec 17 points. Le FC Lorient occupe la 13e position avec deux unités de moins que son bourreau du jour.

🏁 LA VICTOIRE EST BELLE ! En ce jour d'Halloween, le Racing ne s'est pas fait de frayeurs et signe un deuxième succès consécutif à la Meinau ! Bravo les gars 💪#RCSAFCL (4-0) pic.twitter.com/L4tYUV6mqa — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 31, 2021

