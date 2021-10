Ce samedi 30 octobre (19h00 GMT), à l’occasion de la 12e journée de LaLiga, le Deportivo Alavés (16e) se déplace sur la pelouse du FC Barcelone (9e). Pour surprendre les Catalans, Javier Calleja pourra compter sur Mamadou Loum Ndiaye.

Très mal classé depuis l’entame de la saison et ayant essuyé sept défaites en 10 matchs, le Deportivo Alavés retrouve la lumière depuis deux journées. Les joueurs de Javier Calleja, victorieux de leurs deux dernières sorties face à Cádiz (2-0) et Elche (1-0), effectuent une belle remontée au classement et ne sont plus relégables.

Ce samedi alors, dans le cadre de la 12e journée de LaLiga d’Espagne, il sera question de confirmer face au FC Barcelone, qui connaît un début de saison en dents de scie. Battus lors des deux dernières journées, le Club Catalan vient de se séparer de son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, remplacé par Sergi Barjuan.

Calleja peut compter sur Mamadou Loum Ndiaye

Bien que le technicien espagnol du Deportivo Alavés soit déjà un amoureux du jeu de son infatigable milieu de terrain international sénégalais, les dernières performances du joueur l’ont convaincu de lui laisser une place dans son onze titulaire. Le joueur prêté par le FC Porto a été titularisé lors des deux dernières journées.

Mieux encore, Mamadou Loum Ndiaye a été l’unique buteur lors de la victoire face à Elche en milieu de semaine. Sa première réalisation avec Alavés. Il n’a pas perdu l’opportunité de gagner la confiance de son entraîneur et devrait sans doute gagner une place de titulaire lors de ce match au Camp Nou face au FC Barcelone.

wiwsport.com