Makhtar est entrain de laisser une belle marque en Pro League. Ce vendredi, l’attaquant sénégalais a inscrit son neuvième but de la saison en Championnat.

En ouverture de la 13e journée du Championnat de Première Division de Belgique, Oostende accueillait Mechelen ce vendredi soir. Mal embarqués dans la partie, les joueurs d’Alexander Blessin ont été surpris par les Sang et Or. Mené par 3 à 0 après 50 minutes de jeu, Oostende n’a pas pu inverser la tendance malgré son buteur maison, Makhtar Gueye.

Titulaire, l’attaquant sénégalais de 24 ans, pourtant rentré à la mi-temps, a inscrit son neuvième but de la saison. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a réduit la marque à la 56e pour sa sixième réalisation sur ses six dernières rencontres de Championnat. Mais son équipe va finalement s’incliner à domicile 4 à 2 et reste scotcher dans le ventre mou du classement.

De bezoekers kennen geen genade en straffen een aantal defensieve fouten genadeloos af pic.twitter.com/N3LxdVQxfA — KV Oostende (@kvoostende) October 29, 2021

wiwsport.com