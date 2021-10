Solide sur son fauteuil, Kaly Sène mène toujours dans ce top 10 dans notre classement hebdomadaire des joueurs sénégalais les plus performants. Quelques changements à noter dans ce tableau.

S’il y a eu une nouvelle entrée dans ce classement à l’image de Makhète Diop qui monte dans ce top 10, Makhtar Guèye et Sadio Mané demeurent respectivement deuxième et troisième. Gana Guèye et Habib Diallo ont cédé leurs places aux deux rentrants.

Statu quo au sommet du tableau avec le trio de tête qui est resté aphone lors des derniers matchs de leurs clubs respectifs. Au milieu du classement, Ibrahima Ndiaye de Lucerne (Suisse) réapparait après avoir été buteur le weekend dernier et en milieu de semaine en match de Coupe avec sa formation. L’attaquant sénégalais est en feu ces derniers jours et menace le peloton leader.

Makhète Diop qui entre pour la première fois dans ce top 10 des performeurs ferme le tableau juste derrière Ismaïla Sarr. Hamidou Sène, Mame Baba Thiam sont entre autres joueurs qui complètent le classement. Voici le tableau mis à jour !

Le top 10 des joueurs sénégalais les plus efficaces cette saison

Kaly Sène (Grasshopper, Suisse) 10 matchs – 5 buts – 4 passes décisives Makhtar Guèye (Oostende, Belgique) 12 matchs – 8 buts Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) 12 matchs – 6 buts Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) 9 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) 13 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Hamidou Sène Hesperange, Luxembourg) 9 matchs – 4 buts – 2 passes décisives Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) 8 matchs – 3 buts – 2 passes décisives Ibrahima Ndiaye (Cukaricki, Serbie) 8 matchs – 3 buts – 2 passes décisives Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre) 9 matchs – 4 buts Makhète Diop (Al-Dhafra SCC) 9 matchs – 4 buts

wiwsport.com