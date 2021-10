Ce jeudi soir, le Red Star s’est incliné 1 à 0 à l’extérieur face à Créteil, à l’occasion de la 12e journée du National 1.

Habib Bèye lance mal son aventure en tant qu’entraîneur principal. Quelques jours après avoir été définitivement nommé à la tête du Red Star, son équipe a subi une deuxième défaite consécutive. Battu à domicile par Le Mans lundi dernier (1-2), le Red Star, 13e, 13 points, a chuté (0-1) sur la pelouse de Créteil, 16e, 10 points, ce jeudi lors de la 12e journée de N1.

Le jeune technicien sénégalais avait connu des débuts prometteurs en tant que coach intérimaire sur le banc des pensionnaires du Stade du Dr Bauer avec deux larges victoires (4-2 contre Cholet et 6-0 contre l’US Avranches) et un match nul (2-2) contre le FC Bastia Borgo. Cette défaite est d’autant plus dure puisque Créteil se positionne comme un concurrent direct pour le maintien.

C’est terminé à Duvauchelle. Le Red Star s’incline 1-0 face à Créteil. Prochain rendez-vous, dimanche prochain à Bauer pour la Coupe de France 🎟 https://t.co/CvLiD99UB9 #AllezRedStarFC pic.twitter.com/FXXr3dmQ9l — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) October 28, 2021

