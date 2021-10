La Confédération africaine de football (CAF) a réduit d’un an la durée de la peine infligée à Youssou Dial, le chargé du football au Jaraaf, qui avait écopé en juin dernier d’une interdiction de mener une activité liée au football pendant deux ans, a appris l’APS de ce club d’élite de Dakar.

« Nous avons effectivement reçu, cela fait un peu plus d’un mois, un courrier notifiant que la sanction a été réduite d’un an« , a déclaré, dans un entretien téléphonique, le secrétaire général du Jaraaf, Léonard Diagne. Le club de Ligue 1 sénégalaise avait interjeté appel de la sanction prise à l’encontre de son secrétaire général, que la CAF a décidé maintenant de réduire de moitié. Youssou Dial a été suspendu par la Confédération africaine de football à la suite d’incidents survenus lors d’un match de Coupe de la CAF, entre le Jaraaf de Dakar et le Coton Sports de Garoua.

Selon le secrétaire général du club dakarois, d’autres sanctions prises par l’instance confédérale ont été maintenues. Il s’agit des sanctions contre les joueurs Mamadou Sylla et Albert Lamane Diène et l’amende de 50.000 dollars, a précisé Léonard Diagne. Sylla et Diène seront privés de six matchs en compétitions interclubs tandis que l’équipe de La Médina doit payer une amende 50.000 dollars US, environ 28,2 millions de francs CFA. Les arbitres du match, qui s’est joué au stade Lat Dior de Thiès, ont accusé le chargé du football au Jaraaf et les joueurs d’être à l’origine d’une agression dont ils ont été victimes à la fin de la rencontre.

Le Jaraaf a inauguré ses nouvelles installations et a démarré, depuis plus de deux semaines, son stage de préparation de la saison 2021-2022. Mais il n’a pas encore réuni tout son effectif.

En attendant la publication de la liste officielle des joueurs devant intégrer son groupe de performance, trois de ses joueurs majeurs ont rejoint d’autres équipes. Il s’agit du gardien de but Pape Seydou Ndiaye et des attaquants Pape Ndiaye et Matar Ndiaye.

Le portier international a rejoint un club de D2 danoise, Pape Ndiaye a signé un contrat avec le Horoya AC (Guinée), Matar Ndiaye est allé à Diambars de Saly-Portudal.

APS