Pendant deux jours, le weekend dernier, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a tenu un symposium à l’institut Diambars de Saly sur le thème « Enjeux et attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football – Bilan et perspectives de 12 ans de professionnalisation ».

Cinq panels ont été débattus par des spécialistes venus de divers horizons et des acteurs du monde du football. A l’issue des travaux, Mohamed Djibril Wade, le président de la LSFP, a bien voulu tirer les enseignements de ces assises. Selon lui, les recommandations du symposium sont pertinentes, mais elles ne pourront être appliquées qu’avec l’accompagnement de l’Etat.

Vous venez d’assister au symposium de la LSFP. Qu’en avez-vous retenu ?

Il faut dire que ce symposium est venu à son heure, vu ce qui s’est passé avec la Covid et l’instabilité qu’il y a eue avec. Cela devrait nous faciliter la tâche, en tant que nouvelle direction de la LSFP. Je suis là depuis la création de la ligue professionnelle, mais j’ai appris beaucoup de choses lors de ces deux jours de symposium. Et je sais que c’est le même sentiment qui anime tous ceux qui y ont participé. Maintenant, il faut tout faire pour avoir un document stratégique et essayer de suivre les recommandations au fil du temps, il ne faut pas non plus se précipiter.

Pour ce qui est des infrastructures par exemple, il faut essayer de se débrouiller avec ce qui existe. Parce que c’est un problème qu’on ne peut pas régler du jour au lendemain. C’est vrai que le stade Demba Diop nous manque, mais prenons le temps de tout bien faire. Parce que malgré le déficit à Dakar, nous avons les stades de Grand-Yoff, des Parcelles assainies, de Hann Maristes et bientôt Yoff. Donc il y a des améliorations dans le département de Dakar, bien que cela ne soit pas suffisant.

Ces stades seront-ils disponibles pour la saison à venir ?

Absolument ! J’en ai d’ailleurs parlé aux différentes autorités compétentes. Et nous sommes sur la même longueur d’ondes.

Y a-t-il des garanties que les conclusions de ce symposium seront appliquées ?

Les conclusions sont bonnes, mais elles demandent des moyens pour être appliquées. Aujourd’hui, la vérité c’est que la ligue professionnelle n’a pas encore ces moyens. Mais nous travaillons à faire revenir les sponsors, mais ce n’est pas encore effectif. Nous y allons progressivement. Mais il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas y arriver sans le soutien de l’Etat. Il faut qu’il mette la main à la poche pour qu’on puisse réaliser certaines choses.

Notre ambition c’est de faire en sorte que les joueurs qui n’arrivent pas à s’expatrier puissent gagner convenablement leur vie au Sénégal. Cela passe inéluctablement par un accompagnement de l’Etat. Il y a un salaire minimum qui a été fixé par la Ligue c’est 70 000 F CFA. Il faut que cela soit revu à la hausse, jusqu’à 100 000 voire 150 000 francs par exemple et que l’Etat prenne en charge une bonne partie de ces montants. Maintenant si une équipe veut payer plus, à elle de prendre en charge le différentiel.

Tout est important pour la Ligue. Mais quelle est aujourd’hui la priorité ?

C’est de faire revenir les sponsors que sont principalement Orange et la Lonase. Nous avons commencé les discussions pour corriger certaines incohérences dans le passé. Il faut reconnaitre que nous avions certains manquements que les sponsors nous reprochaient, nous en avons pris conscience. Ce sont autant de choses que nous avons mises sur la table. Et le dossier est en bonne voie.

Un football professionnel viable, c’est surtout un diffuseur télé qui accompagne. Où en êtes-vous dans ce dossier de StarTimes notamment ?

Nous avons reçu le dossier de l’équipe sortante. Nous allons y travailler et le moment venu nous communiquerons là-dessus

Quand avez-vous décidé de lancer la prochaine saison et qu’en est-il de la Coupe de la Ligue qui doit encore faire jouer ses quarts de finale ?

Il y a beaucoup de choses à gérer sur le format et le timing. Il est donc important que l’on se réunisse pour apprécier la situation et prendre les décisions opportunes. Par exemple, les clubs qui doivent jouer la Coupe de la Ligue y tiennent parce qu’il y a un aspect financier qu’on ne peut pas occulter. Est-ce qu’on peut surseoir à cette compétition et indemniser chacune des équipes concernées ?

C’est une idée que nous avons et que nous partagerons avec les concernés et le bureau de la ligue. Ce qui est sûr c’est qu’on va débuter le 20 novembre prochain avec un match phare. Et nous prendrons toutes les dispositions pour bien l’encadrer ».

Par LSFP