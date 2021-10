Malgré une grosse domination, le Red Star s’est incliné au stade Bauer ce lundi soir face au Mans (1-2). L’équipe d’Habib Beye reste en deuxième partie de tableau à la 12e place.

Habib Beye espérait sans doute beaucoup mieux de son équipe plombée par son entame catastrophique. En cinq matchs, le bilan de Beye est désormais de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Le Red Star ne devra pas se rater jeudi lors du derby à Créteil, très mal en point (17e).

« Cris sait qu’il souffert ce soir (sourire). Mais c’est lui qui a gagné. Sur le contenu, on ne mérite pas de perdre. Mais comme je le dis souvent, dans le foot, il n’y a qu’une seule vérité: les trois points. A 2-0, les joueurs sont restés dans le match, il ont continué à faire les efforts et n’ont rien lâché. Mais il faut qu’on soit beaucoup plus disciplinés et qu’on ne donne pas autant de munitions à l’adversaire, surtout dans une division aussi difficile que le National. Après, on assume nos intentions de jeu. C’est ce que je demande à mon équipe. On joue au football, on construit des choses, on a un jeu ambitieux. On va continuer dans cette voie-là. Il faudra persévérer jeudi à Créteil. J’ai repris l’équipe, ce n’était pas prévu au départ mais je l’assume car j’ai senti qu’il se passait quelque chose avec mon groupe. » Habib Beye, entraineur du Red Star.

Avec Le Parisien