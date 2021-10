Grâce à Boulaye Dia, dont l’entrée a été décisive, Villarreal a réussi à arracher le point du nul mardi, sur sa pelouse, face à Cádiz (3-3).

Trois jours après avoir été battu par l’Athletic Bilbao (1-2), Villarreal a failli encore essuyer une défaite mais le Sous-Marin Jaune a finalement concédé le nul sur sa pelouse contre Cadiz (3-3). Menés de deux buts jusqu’à la 80e, les hommes d’Unai Emery s’en sont remis à une rentrée fracassante de leur attaquant sénégalais, Boulaye Dia, pour sauver la face. De quoi éviter une deuxième défaite consécutive en Championnat. Mais insuffisant pour faire une remontée au classement à l’issue de cette 11e journée de LaLiga.

¡Bueno Dia! A 3-1, la messe semblait dite pour Villarreal, qui pourtant dominait bien la partie mais sans pour autant être efficace. Mais là, Unai Emery tentait un coup de poker en faisant rentrer Boulaye Dia. Oui un coup de poker parce que l’ancien joueur du Stade de Reims revenait tout juste d’une blessure subie début octobre. Coaching payant : quelques instants plus tard, l’attaquant sénégalais permettait aux siens de recoller à 2-3 (80e) sur un service de Serge Aurier.

A force de pousser très fort, les Hommes d’Unai Emery vont obtenir gain de cause. Alors qu’on se dirigeait tout doucement vers la défaite des locaux, l’attaquant néerlandais, Arnaut Danjuma, apparaît. Sur une déviation de la tête de Boulaye Dia, l’ancien joueur de Bournemouth envoie une frappe du pied gauche imparable pour Jeremías Ledesma (3-3 , 90e+5). Et La Cerámica pouvait exploser sous les pieds d’un excellent Boulaye Dia, qui marque au passage son tout premier but avec Villarreal.

Après ce match nul inespéré et spectaculaire (3-3), le Sous-marin jaune est douzième (12 points) tandis que Cadix est dix-septième (8 points).

#VillarrealCádiz | 3-3 ⏱ 90'+6' | FINAL en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal remonta una desventaja de dos goles y consigue sumar un punto ante el Cádiz. Los tantos groguets fueron de @pauttorres, Boulaye Dia y @Danjuma. pic.twitter.com/8oHAXgCqgD — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 26, 2021

