La coupe d’Afrique des nations va démarrer le 9 janvier prochain. La Confédération africaine de football qui a visité les sites s’est montré rassuré sur l’état d’avancement des travaux. Il faudra maintenant se lancer sur un autre chantier, la présence des supporters en cette période de Covid19.

La 33e édition de la CAN va vraisemblablement se dérouler en période de pandémie qui n’a pas encore sifflé la fin de la contamination du virus en Afrique. Alors que le Cameroun se prépare à accueillir 24 équipes en 6 villes différentes, la CAF commence à réfléchir sur l’arrivée des milliers de supporters pour cette compétition.

Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni aujourd’hui en visioconférence sous la présidence du Président, Dr Patrice Motsepe. Au menu de cette réunion , la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun, bilan 2021 informe le site de l’instance.

Ainsi, le comité exécutif a reçu un rapport complet de la délégation du comité d’organisation de la CAF dirigée par le vice-président Augustin Senghor et le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba, qui ont récemment visité le Cameroun. Le Comité exécutif a pris note du rapport et des progrès réalisés jusqu’à présent. L’EXCO a souligné la nécessité de faire un suivi avec le comité d’organisation local sur les domaines qui nécessitent encore une attention urgente avant le coup d’envoi du 9 janvier 2022 informe le communiqué parcouru par wiwsport.

Concernant la situation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies et du Covid19 et les préparatifs des supporters, le Comité Exécutif a soulevé certaines questions sanitaires qui feront partie des discussions en cours entre la CAF et le gouvernement camerounais.

Alors que plusieurs matchs de la phase des qualifications se sont joués à huis clos, la CAF a autorisé récemment la présence de public (nombre limité dans les stades). Ce qui annonce des mesures plus souples pour la CAN. Les supporters doivent désormais se préparer à suivre les indications de la CAF qui vont se concerter en premier lieu avec les autorités sanitaires du Cameroun.

Notons que dans le pays hôte du prochain rendez-vous du football africain, les cas de COVID-19 sont en baisse avec 269 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Cela représente 20% du pic des infections — le nombre moyen le plus élevé de cas de contamination quotidiens a été reporté le 8 avril.

Il y a eu 100289 cas de contamination et 1600décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de l’épidémie.

wiwsport.com