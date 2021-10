« C’est quelque chose qui me motive à continuer de travailler. A aller de l’avant, à être performant en club et sélection » avait déclaré Edouard Mendy, réagissant ainsi sur son absence sur la liste des 30 nomines pour le Ballon d’or France Football 2021. Le portier de Chelsea applique cette phrase à chaque fois qu’il est sur le terrain.

Samedi passé, il a confirmé ses dires. Chelsea se baladait sur Norwich (7-0) et Édouard Mendy répétait les arrêts exceptionnels. Sa performance de l’autre samedi est qualifiée de « classe mondiale » par le patron de Brentford, Thomas Frank alors que Chelsea remportait ce match 1-0 rapporte Dailymail. Le média anglais s’est arrêté sur les performances de Mendy comparées à celles du gardien du PSG Donnarumma, présent sur la liste des 30 de France Football.

Mendy est un acteur incontournable dans la réussite de Chelsea la saison passée (vainqueur de la ligue des champions ) et celle en cours où il est leader au classement.

Pour la première fois cette saison, ses exploits ont été la clé pour les Bleus. Avec ses quatre clean-sheet jusqu’à présent dans la saison de Premier League, seul Ederson de Manchester City peut se vanter de plus argumente notre source. Qui ajoute que le plus impressionnant est encore est le contre record de Chelsea avec Mendy à ses côtés. Selon Goal, l’équipe de Tuchel a encaissé trois buts de moins qu’elle n’aurait dû, un meilleur retour que toute autre équipe de l’élite.

Our Premier League stats since TT joined the team. 👇 🥅 17 clean sheets

🥅 16 goals conceded Solid in defence. 👊 pic.twitter.com/wJKtFSZ6ze — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2021

Bien qu’il soit devenu le premier gardien de but africain à soulever la Ligue des champions – battant ainsi un record de club anglais pour les clean-sheet enregistrés dans la compétition – il n’y avait pas de place sur la liste des 30 pour lui.

L’un des problèmes qui rendent la décision difficile à comprendre est l’apparition d’un autre gardien de but sur la liste – Gianluigi Donnarumma. L’Italien a sans aucun doute eu un été inoubliable, remportant le championnat d’Europe avec l’Italie et il a été leur héros à deux reprises en remportant le trophée grâce à deux victoires aux tirs au but.

Mais comparer les deux sur le mérite du club tout au long de 2021 rend la décision d’inclure le n ° 1 des Azzurri un peu déroutante. Mendy a un meilleur pourcentage d’arrêts, un meilleur ratio de clean-sheet a concédé beaucoup moins de buts par match pour Chelsea. Malgré cela et en aidant son équipe à remporter le trophée de club le plus prestigieux d’Europe, cela ne suffit toujours pas pour l’inscrire sur la liste.

wiwsport.com