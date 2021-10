En clôture de la 9e journée de Premier League, Liverpool est allé facilement s’imposé 5 à 0 dimanche soir à Old Trafford contre Manchester United.

Les Reds sont en ébullition. Une semaine après avoir passé cinq à Watford, c’est au tour de Manchester United de subir la très belle forme des Hommes de Jurgen Klopp. Emmené par un Mohamed Salah en état de grâce, Liverpool a fait la différence en l’espace d’une première période totalement à son avantage.

Dans une maîtrise totale et complète, les Reds ont mené les devants dans les premières minutes grâce à Naby Keita (0-1 ; 5e) et Diogo Jota (0-2 ; 13e). Cela n’était que le début de la démonstration pour Liverpool, pourtant sans un Sadio Mané, qui ne fera son entrée que dans le dernier quart d’heure (77e). Car Mohammed Salah avait lui aussi décidé de marquer ce derby d’Angleterre de son empreinte.

Pour ce qui fera partie des ses 10 buts en Championnat cette saison, l’Egyptien marquait par deux fois avant la pause (38e , 45e+5), puis un troisième en seconde période pour parachever l’œuvre de l’équipe dirigée par Jurgen Klopp. Cristiano Ronaldo pensait avoir sauvé l’honneur, mais son but a été annulé après intervention du VAR et Paul Pogba, monté à la mi-temps, a été exclu à l’heure de jeu.

Au classement, Liverpool profite de cette victoire historique (plus large succès contre Manchester United à Old Trafford) pour grimper à la deuxième place, entre Chelsea et Manchester City. Manchester United reste coincé à la septième place, avec huit points de retard sur le leader.

