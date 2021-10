Le FC Barcelone, qui vient d’enchainer deux victoires de suite pour la première fois cette saison, reçoit le Real Madrid.

C’est un match planétaire qui est du gout de tous les férus du ballon rond, qui ne laisse sans intérêt personne, même pas au numéro un du SPORT au Sénégal : Le Clásico du football espagnol est de retour. Ce dimanche, le FC Barcelone (8e, 15 points) accueille au Camp Nou le Real Madrid (3e 17 points) dans une rencontre qui s’annonce indécise mais également électrique.

Les Hommes de Ronald Koeman affrontent ce duel après avoir enchainer deux victoires d’affilée (contre Valence en LaLiga et le Dynamo Kiev en Ligue des Champions). Une première cette saison pour les Blaugranas. De son côté, la formation de Carlo Ancellotti sort d’une nette victoire (5-0) contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions.

Le Clásico : où et quand voir le match ?

Le Championnat espagnol est à voir sur les chaînes de beIN Sports en intégralité et en exclusivité pour la saison 2021-2022. Pour être plus précis, le match entre FC Barcelone et Real Madrid sera diffusé en streaming et en direct sur beIN 1 dès 14h15 GMT. Dans la zone Afrique plus précisément, il est également possible de suivre la rencontre sur CANAL+ SPORT 5.

