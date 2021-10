Porté par Joshua King, auteur d’un triplé, Watford a décroché une énorme victoire sur la pelouse d’Everton, dimanche, lors de la 9e journée de Premier League.

Corrigée par Liverpool lors de son dernier match (0-5), Watford a signé une victoire mémorable engrangée sur le fil face à Everton, ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Menée 2 à 1 à 12 minutes de la fin, la formation de Claudio Ranieri a signé un retour retentissant pour s’imposer par 5 à 2 à Goodison Park.

Sans victoire sur ses quatre dernières sorties et après la claque reçue au Vicarage Road contre Liverpool la semaine dernière (0-5), Watford peut bien remercier Joshua King. Sans un Ismaila sorti à la 64e, Juraj Kucka a sonné la révolte en égalisant à la 78e. Deux minutes plus tard, alors qu’on pensait que Watford avait fait le plus dur, King marque le 3-2 (80e).

Requinqués par ces deux buts coup sur coup qui leur permettaient de prendre l’avantage pour la première fois dans cette partie, les joueurs de Ranieri finiront par torpiller Everton. Joshua King en remettait ça à la 86e pour marquer le 4 à 2, avant qu’Emmanuel Dennis, rentré à la place d’Ismaila Sarr, et auteur de deux passes décisives, ne participe au festival (5-2 , 91e+1).

Une très grosse performance qui remet Watford dans la bonne marche et qui permet à Claudio Ranieri de signer sa première victoire avec sa nouvelle formation. Au classement, Watford remonte à la 14e place avec 10 points, à cinq unités d’avance sur le premier relégable.

