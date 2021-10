Bombardier a débuté le MMA il y a trois ans et n’a disputé pour le moment que deux combats. Mais en réalité, le B52 rêve d’atteindre les sommets de ce sport.

Après des années de gloire dans la lutte sénégalaise où il a détenu à deux reprises le titre de Roi des Arènes, unique lutteur à l’avoir réalisé, il rêve désormais de se faire un nom dans l’univers des Arts Martiaux Mixtes (MMA). À quelques heures de son retour à la compétition pour faire face au Polonais Mariusz Pudzianowski, Bombardier a donné un entretien à La Sueur.

Interrogé sur les défis qu’il aimerait relever dans ce sport, le Mbourois a assuré vouloir faire son entrée dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Pourquoi ? Pour le grand défi d’affronter le Camerounais de 35 ans, Francis Ngannou, champion de la catégorie des poids lourds de l’UFC depuis le 27 mars 2021.

« Mon plus grand objectif est d’accéder à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) pour combattre avec Francis Ngannou. Oui, oui, oui ! C’est mon objectif », révèle Bombardier. Quant à la question à savoir si cela pourrait être accessible, il a répondu : « J’ai beaucoup de contacts en ce moment. Je travaille dans ce domaine et on pourra en reparler après mon combat contre Pudzianowski. » Gare au surnommé The Predator, B52 est sur son chemin.

wiwsport.com