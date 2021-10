« La meilleure des choses, c’est de se comporter comme un vrai professionnel, comme un adulte responsable, a poursuivi Plancque, selon des propos retranscrits par Midi Libre. Je lui ai parlé comme un papa à son enfant. Sur le moment, il écoute, on arrive à le toucher, mais le souci, c’est qu’au bout de quelque temps, il oublie et il s’égare. Le niveau de performance du joueur est largement insuffisant par rapport à son potentiel. Il est souvent blessé, on peut se poser des questions sur son hygiène de vie. Et quand il n’est pas blessé, il met beaucoup de temps à se remettre en condition physique. S’il était bien physiquement, il n’aurait rien à faire en Ligue 2. C’est un très, très bon joueur. Malheureusement pour lui, le foot c’est avant tout du physique et du mental, et aujourd’hui, dans ces deux domaines-là, il est en difficulté. »