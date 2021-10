Pourquoi Pape Abou Cissé ne joue pas en équipe nationale? Une question que bon nombre d’internautes posent actuellement. Il faut déjà savoir que seul le sélectionneur Aliou Cissé a cette réponse. Toutefois, le débat suscité autour de ce joueur est légitime si l’on sait que le défenseur central de l’Olympiakos est titulaire dans son club et tient le temps de jeu le plus élevé des joueurs convoqués actuellement en équipe nationale. Son arrivée en EN

De 2018 à nos jours, il est régulier en équipe nationale du Sénégal. Pape Abou Cissé, ancien joueur de l’AS Pikine a réussi son baptême du feu en équipe nationale. Titularisé pour son premier match le 18 octobre 2018, le Sénégal s’imposait face au Soudan (3-0). Le défenseur central avait inscrit le premier but de cette large victoire qui comptait pour les éliminatoires de la CAN 2019 à la 17′. Il va d’ailleurs être titularisé pour cette double rencontre où le Sénégal s’est imposé deux fois sans encaisser de but.

Il compte au total 4 matchs joués, dont 3 titularisations, 1 but marqué sur 24 convocations en équipe nationale. Cissé est resté 17 fois sur le banc et 3 fois absent de l’effectif. La dernière fois qu’il a joué dans l’axe des Lions remonte au 9 octobre 2020. Le Sénégal s’inclinait en amical face au Maroc (1-3). Cissé comptait 34 minutes jouées. Un an maintenant qu’il n’a pas joué en équipe nationale !

0 minutes à la CAN

L’incompréhension a commencé à cette période de la CAN 2019 (21 juin -19 juillet) où le Sénégal s’est arrêté en finale. Retenu dans la liste des 26 joueurs, pour Pape Abou Cissé, c’était « un rêve de gosse. Représenter son pays, c’est une grande fierté ». S’il a gardé le sourire durant toute la campagne, motivant ses coéquipiers sur la pelouse, c’est une désillusion quand même d’être resté sur le banc pendant les 7 matchs du Sénégal.

Il n’était clairement pas dans les plans du coach qui a préféré aligner Cheikhou Kouyaté dans la charnière centrale au moment où Salif Sané était blessé lors de la première journée, puis Koulibaly suspendu en finale. Pape Abou Cissé ne jouera aucun match de la CAN qu’il découvrait pour la première fois. Au retour de la CAN, il va rater 3 rencontres en équipe nationale en octobre et novembre 2019.

En effet, le sociétaire de l’Olympiakos est tombé malade à la veille du match aller face à Tottenham. Perdant ainsi ultérieurement sa place de titulaire dans son club puis s’en est suivi un prêt à Saint-Etienne qui ne s’est pas montré concluant pour le joueur qui retourne à l’Olympiakos. Un retour gagnant!

Aliou Cissé compte t’il vraiment sur Pape Abou Cissé?

La question a sa place dans le débat. Depuis la CAN 2019, le Sénégal a disputé 14 matchs après cette compétition. De ce nombre de maths recensés, il sera absent de la liste de Cissé pendant 3 rencontres et ne disputera pas les 10 restants. Pendant ce temps, Aliou Cissé fait appel à d’autres défenseurs à qui il donne la « chance » de jouer. Abdoulaye Seck (Antwerp – Belgique), Ousseynou Ba (Olympiakos – Grèce), Abdou Diallo (PSG – France).

Face à la Namibie, le numéro 66 des Lions comptait 1000 minutes toutes compétitions confondues soit 13 matchs disputés et 2 buts inscrits. Il a été titularisé durant toutes les rencontres en championnat cette saison. Sa bonne forme qui attire déjà les clubs anglais, il ne pourra pas le mettre au service de l’équipe même s’il devance tous les joueurs convoqués notamment les autres défenseurs sur le temps de jeu. Le patron de la défense du Sénégal par ailleurs capitaine compte 9 matchs joués (TTC) soit 810 minutes et Abdou Diallo, 753 minutes en 9 matchs avec le PSG.

