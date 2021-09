Élément indispensable dans le dispositif de Pedro Martins, Pape Abou Cissé a atteint une barre symbolique sous la tunique de l’Olympiacos.

Le Rock (comme le surnomment ses fans) est plus que jamais là. Malgré ses velléités de départ lors du dernier mercato, le défenseur international sénégalais est finalement resté au Pirée pour cette saison. Du coup, avec sa titularisation ce jeudi face au Royal Antwerp en Ligue Europa, le joueur de 26 ans a pris part à son 100e match avec l’Olympiacos. Un cap symbolique qu’il a atteint en trois saisons et demi.

Le défenseur international sénégalais s’est exprimé sur ses réseaux symbolisant tout son engagement pour la formation entrainée par le Portugais Pedro Martins. « Cent apparitions avec l’Olympiacos … Je me sens fier d’être membre de la famille rouge et blanche et toujours déterminé à tout donner », a écrit sur Twitter l’ancien joueur joueur de l’AC Ajaccio et Saint-Etienne.

Formé à l’AS Pikine, Pape Abou Cissé est arrivé au Pirée durant le mercato estival de 2017 en provenance d’Ajaccio où il s’était démarqué après deux saisons. Lors de sa première campagne, il a joué 21 matchs entre le Championnat et la Coupe de Grèce et marqué quatre buts. Mais c’est surtout en 2018-2019 et 2019-2020 qu’il a connu une plus grande réussite en disputant un total de 52 matchs pour 5 buts, dont un face à Arsenal en Europa League en 2020.

Souhaitant connaitre une nouvelle aventure, Abou Cissé avait décidé de débarquer en prêt à l’AS Saint-Etienne lors du mercato d’hiver de 2021. Mais en dépit d’une saison très aboutissant chez le Club stéphanois, qui ne pouvait pas lever son option d’achat, le joueur s’est retrouvé dans l’obligation de repartir à l’Olympiacos. Et malgré plusieurs intérêts au cours du dernier mercato, il est finalement resté et a déjà disputé 8 matchs et inscrit 1 but cette saison.

Συγχαρητήρια Παπέ για τις 100 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! / Congratulations @cissepapeabou for achieving 100 appearances with Olympiacos in all competitions! 🔴⚪️⁰⁰#Olympiacos #Football #Congratulations #Cisse #Appearances pic.twitter.com/de0XoNkkhq — Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) September 17, 2021

