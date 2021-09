Ce dimanche, lors du déplacement sur la pelouse du PAS Lamia, l’Olympiaco a ouvert le score grâce à Pape Abou Cissé.

Ce n’est pas seulement en défense qu’il est efficace. Indispensable, Pape Abou Cissé apporte également sa touche offensive à l’Olympiacos. L’attaquant international sénégalais de 26 ans est encore parvenu à trouver la faille avec Le Pirée en ouvrant la marque lors du déplacement à Lamía.

Bien plus que supérieur, l’Olympiacos a imposé sa force dès les premières minutes. L’attaquant français, Mathieu Valbuena se charge d’un coup franc loin de la surface adverse et trouve parfaitement la tête de Pape Abou Cissé. Le Sénégalais remporte son duel et envoie une balle imparable pour Bojan Šaranov (12e).

C’est le deuxième but de la saison de l’ancien joueur de l’AS Pikine, qui avait déjà trouvé la faille lors des tours préliminaires de Ligue Europa. Ayant fêté son centième match avec l’Olympiacos jeudi dernier face au Royal Antwerp en C3, Pape Abou Cissé marque pour cette occasion son 12e but avec Le Pirée.

wiwsport.com