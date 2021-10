Notre Top 10 performance revient cette semaine mais sans grands changements avec seulement quelques échanges de chaises. Mamadou Kaly Sène coiffe toujours ses compatriotes sénégalais. Mou en début de saison, Sadio Mané a fini de prendre la température et enchaine les buts ces dernières semaines.

Avec son 100e but inscrit en Premier League depuis ses débuts sous les couleurs de Southampton, Sadio Mané a gagné 2 places au classement des 10 joueurs sénégalais les plus performants et évoluant à l’étranger. Auteur de 6 buts déjà cette saison en club, le numéro 10 des Reds est à 3 unités de l’indice de performance du leader Kaly Sène (9) mais compte désormais 1 but de plus que le jeune attaquant de Grasshoppers.

Resté aphone le week-end dernier, Kaly Sène avait largement pris de l’avance sur ses paires avec 5 buts et 4 passes décisives. Il est toujours leader de ce Top 10 et est talonné par Makhtar Guèye de Oostende qui est à ce jour le meilleur buteur sénégalais avec 8 réalisations. Le sociétaire du club belge met la pression sur ses concurrents en répétant les performances de haute facture.

Les Lions de Turquie manquent un peu de dynamique alors Mame Biram Diouf avait lancé notre Top 10 avec son début de saison tonitruant. Mame Baba Thiam, en manque de réussite ces dernières semaines a tout de même offert une passe décisive, lors de la dernière sortie des siens. Le reste du tableau n’a pas trop connu de changement.

Top 10 des joueurs sénégalais les plus performants

Mamadou Kaly Sène (Grasshoppers, Suisse) : 9 matchs – 5 buts – 4 passes décisives Makhtar Guèye(Oostende, Belgique) : 11 matchs – 8 buts Sadio Mané(Liverpool, Angleterre) : 11 matchs – 5 buts Hamidou Sène(Hesperange, Luxembourg) : 8 matchs – 4 buts – 2 passes Mame Biram Diouf(Hatayspor, Turquie) : 8 matchs – 4 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam(Kayserispor, Turquie) : 7 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Ismaïla Sarr(Watford, Angleterre) : 8 matchs – 4 buts Idrissa Gana Guèye(Paris Saint-Germain, France) : 8 matchs – 4 buts Ibrahima Mame Ndiaye(Cukaricki, Serbie) : 7 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Habib Diallo (Strasbourg, France) : 10 matchs – 4 buts

wiwsport.com