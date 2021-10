Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a félicité la performance de Sadio Mané qui a inscrit son 100e but en Premier League samedi passé. Selon lui, Sadio Mané est d’un grand apport pour le club rapporte The Mirror.

Sadio Mané a marqué samedi son 100e but en Premier League contre Watford, dont 79 pour les Reds. S’exprimant mardi avant le match de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, Van Dijk, 30 ans, a déclaré: « Nous avons une si grande équipe. Si vous regardez Watford, Sadio a marqué son 100e but en Premier League – et nous devrions en parler un peu plus. Firmino a également marqué un triplé. Nous avons tous un travail à faire et chacun a ses propres responsabilités ».

Mane n’a eu besoin que de 237 apparitions pour rejoindre le prestigieux « 100 Club » de Premier League et n’a pas marqué un seul penalty dans la compétition – un exploit que seuls deux autres joueurs ont réussi.

Van Dijk a également fait le point sur sa forme physique. Le défenseur néerlandais a subi une grave blessure au genou contre Everton il y a 12 mois, mais a participé aux huit matchs de Premier League ce trimestre.« Je veux être aussi bon que possible pour l’équipe pour laquelle je joue et le pays pour lequel je joue. Tout le monde sait à quel point il est difficile de revenir d’une blessure au genou. J’ai eu une longue pré-saison et je sens que je m’améliore à chaque match. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps maintenant et nous essayons de revenir à notre meilleur niveau » rapporte le site anglais.

Et Van Dijk était heureux de féliciter le partenaire de Mane, Mohamed Salah, après un début de campagne fulgurant. L’attaquant égyptien a marqué sept buts et produit quatre passes décisives lors de ses huit matches de Premier League cette saison. Van Dijk a poursuivi: « Il se débrouille plutôt bien. Il est incroyable et le montre régulièrement depuis quelques années. »

wiwsport.com