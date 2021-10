A 28 ans, Mamadou Faye a vécu une année 2021 exceptionnelle. Il a disputé tour à tour la Basketball Africa League et l’AfroBasket masculin, les deux compétitions ont eu lieu à Kigali (Rwanda). Mo Faye raconte ses expériences notamment la BAL, une grande opportunité pour lui.

Le Rwanda a été une expérience qui a changé sa vie et la réalisation d’un rêve d’enfant. Contrairement à certains des plus brillants talents du basket-ball sénégalais, Mamadou Faye n’a jamais joué au basket-ball universitaire aux États-Unis; il n’a jamais rejoint les académies de basket-ball renommées d’Europe; Faye n’avait jamais été appelé pour représenter son pays au niveau de l’équipe nationale, cependant, lorsque l’opportunité BAL s’est présentée devant lui, le joueur de 28 ans l’a saisie à bras ouverts pour montrer son talent.

En fait, le meneur de 183 cm avec un athlétisme impressionnant et une capacité à tirer et à attaquer le cerceau, s’est si bien comporté dans le BAL en jouant pour les anciens champions sénégalais de l’AS Douanes. Son téléphone a été inondé de messages de félicitations d’amis, de coéquipiers, et les membres de sa famille. Cependant, un message en particulier changerait complètement la perspective de Faye sur le basket-ball pour toujours. « L’entraîneur Boniface [Ndong] m’a appelé, disant qu’il avait entendu de bonnes choses à mon sujet, puis il m’a regardé jouer et a voulu m’inviter à rejoindre l’équipe nationale », a rappelé Faye dans une interview exclusive avec The BAL.

Ndong – une légende dans les rangs du basket sénégalais – est l’actuel entraîneur-chef de l’équipe masculine du Sénégal. « Je ne pouvais pas croire à quel point l’exposition du BAL pouvait me donner une chance de jouer pour mon pays », a déclaré Faye, qui a dirigé l’AS Douanes avec un record d’équipe de 14,8 points et 5,3 passes décisives par match. Et ainsi, une star sénégalaise est née à la Basketball Africa League. Dans la bulle de Kigali, l’AS Douanes s’est incliné en quarts de finale face au futur finaliste du BAL, l’US Monastir, non seulement parce que les champions tunisiens « étaient la meilleure équipe du tournoi » selon Faye, mais aussi parce que la première édition de la FIBA-NBA tournoi a servi de processus d’apprentissage et d’expérience révélatrice pour le basket-ball au Sénégal. « Grâce au BAL, la plupart des équipes du championnat sénégalais sont devenues très motivées maintenant. Ils ont de quoi rivaliser. Le BAL est devenu une grande motivation pour les équipes ici au Sénégal, je n’en doute pas.

Pourquoi Mamadou Faye a-t-il mis si longtemps à être sur le devant de la scène ? « Le niveau de notre championnat est bon. À titre d’exemple, nous avions trois joueurs locaux dans notre équipe nationale à l’AfroBasket. Il s’agit d’avoir plus d’opportunités et d’être exposé à un public international. Faye dit qu’il est prêt à jouer à nouveau dans la BAL, même si cela signifie jouer pour une autre équipe africaine de basket-ball. « Si j’ai la chance de revenir à la BAL, je le ferai à coup sûr en raison de l’expérience particulière que c’est de jouer contre certaines des meilleures équipes d’Afrique. » Invité à nommer les joueurs qu’il admirait le plus lors de la première édition du BAL, Faye n’a pas hésité à citer Omar Abada, Anas Mahmoud, Walter Hodge et Myck Kabongo. « Ces joueurs ont ajouté de la valeur au BAL », a déclaré Faye.

Ce qui s’est passé un mois après le BAL 2021, c’est l’opportunité que Faye attendait depuis des années : jouer son équipe nationale. Les débuts de Faye en équipe nationale ont été retardés après que le Sénégal se soit retiré de l’un des quatre tournois de qualification olympique de la FIBA, disputé dans quatre villes, à savoir Victoria (Canada), Split (Croatie), Kaunas (Lituanie) et Belgrade (Serbie) après un COVID-19 cas a affecté l’équipe. « Il vaut mieux tard que jamais », a déclaré Faye, qui a finalement porté le maillot sénégalais pour la première fois lors d’une compétition officielle en août lorsque le Sénégal a battu l’Ouganda 93-55 dans le groupe D de l’AfroBasket 2021.

« Vous n’avez pas toujours l’opportunité de jouer pour l’équipe nationale, mais si l’équipe nationale a besoin de moi, je serai toujours prêt », a déclaré l’homme qui a aidé le Sénégal à terminer troisième de la dernière édition du FIBA ​​AfroBasket qui s’est tenue en août à Rwanda.

« En jouant avec des gars comme Henry Pierria et Gorgui Dieng, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Même le personnel d’entraîneurs vous donne de précieux conseils sur votre positionnement et votre approche du jeu. Ce fut une excellente expérience d’apprentissage pour moi. »