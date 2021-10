Si Paris peut envisager sereinement de rejoindre les huitièmes de finale, dans le contenu de la rencontre, les Parisiens n’ont pas franchement rassuré. Déjà malmenés par Manchester City, ils ont de nouveau souffert face à Christopher Nkunku et ses coéquipiers. « On a fait des bonnes choses, d’autres un peu moins, a reconnu Kylian Mbappé au micro de Canal + repoussant toute idée que son équipe avait eu de la réussite dans cette rencontre. La chance on la provoque, ça n’existe pas, la chance, dans ce genre de match. La ligue des champions c’est difficile. Peut-être qu’on a eu des temps faibles un peu trop faibles », a-t-il néanmoins admis.