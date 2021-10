L’Atletico Madrid affronte Liverpool, au Wanda Metropolitano, pour l’une des principales affiches de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Ce mardi 19 octobre 2021, à partir de 19h00 Gmt.

Résultat en direct, compos d’équipes, autres rencontres de cette soirée de C1 : tout ce qu’il faut savoir.

Avec six points, le club anglais occupe la tête du groupe B après deux succès en deux sorties contre l’AC Milan (3-2) et le FC Porto (5-1). Deuxièmes de la Premier League à seulement un point de Chelsea, les Reds de Jürgen Klopp restent sur une large victoire en championnat sur le terrain de Watford (5-0), avec un triplé de Roberto Firmino et des buts de Sadio Mané et Mohamed Salah.

Les partenaires de Virgil van Dijk défient des Colchoneros deuxièmes de la poule avec quatre unités. Tenus en échec à domicile par le FC Porto (0-0), les joueurs de Diego Simeone se sont parfaitement ressaisis avec un succès sur le terrain de l’AC Milan (2-1). Quatrième de la Liga, l’Atletico Madrid n’a pas joué le weekend dernier puisque sa rencontre à Grenade a été reportée.

Les compositions d’équipes probables de Atletico Madrid – Liverpool

L’Atletico Madrid doit se passer des services de Stefan Savic, suspendu. Dans les rangs de Liverpool, Harvey Elliott (cheville) et Thiago Alcantara (mollet) sont absents.

Atletico Madrid, la composition d’équipe probable: Oblak – Felipe, Kondogbia, Hermoso – Trippier, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco – Suarez, Griezmann

Liverpool, la composition d’équipe probable: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Keita – Salah, Firmino, Mané

Streaming Atletico Madrid – Liverpool : sur quelle chaîne ?

Le match Atletico Madrid – Liverpool sera proposé en direct sur beIN Sports 1 dès 19h00 Gmt. Les matchs de Champions League seront, cette saison, retransmis sur RMC, Canal et BeIN sports (et leurs sites et applications en ce qui concerne le streaming). Canal+ diffusera deux affiches par semaine chaque semaine (en co-diffusion avec RMC) et choisira le plus souvent les clubs français, comme PSG-RB Leipzig mardi soir. beIN Sports diffusera le reste des matchs de C1.

