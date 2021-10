Mendy absent du Ballon d’Or – Habib Beye : « C’est toujours le même problème pour les joueurs africains »

Malgré l’excellente saison qu’il a faite avec Chelsea, avec une contribution palpable au titre de champion d’Europe glané, Edouard Mendy fait partie des oubliés dans la liste des nommés du Ballon d’Or. Contrairement à Gianluigi Donnarumma, il doit se contenter d’une présence dans les plébiscités pour le trophée Yashine.

« Les joueurs africains sont moins exposés »

Sadio Mané avait déjà déploré cette « injustice » et ce fut récemment le tour de Habib Beye de pointer l’incohérence du magazine français. Lors de l’émission Canal Football Club, le coach du Red Star a déclaré ce qui suit à propos de son compatriote : « C’est toujours le même problème pour les joueurs africains. Ils sont moins exposés. Qu’il n’y soit pas (dans la liste), c’est incroyable ! C’est encore un débat ». Beye s’est défendu ensuite d’être chauvin et a apprécié le fait que d’autres observateurs partagent cette opinion : « Je suis content de ne pas être le seul à me soulever contre ce mini-scandale », repris football365.